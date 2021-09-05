Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü törenle kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü anısına törenler düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü anısına törenler düzenlendi. İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlatılan törenler Milli Mücadelede büyük rol oynamış devlet büyükleri ile şehit ve gazi mezarlarının ziyaret edilmesiyle devam etti.

İstasyon Meydanındaki ilk törene AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, daire müdürleri, protokol üyeleri, siyasiler, gaziler, efeler, şehit ve gazi yakınları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "5 Eylül, kahraman Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayan destansı taarruzun yiğit, mert, Türk askerinin şehadet arzusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasının, kadınıyla, erkeğiyle, koca bir ulusun var olmak ve esaretten kurtulmak için canını ortaya koyuşunun ve dünyaya dudak ısırtan mücadelesinin zaferle taçlandırılışının yıldönümüdür. 5 Eylül sadece toprakların kurtuluşu değildir. 5 Eylül, namusların, ahlakların, hanelerin, ezanların, gönderde dalgalanan şanlı bayrakların, genç kızların, yaşlı annelerin, şehit kanıyla sulanmış tüm yurt topraklarının kurtuluşu ve hürriyete kavuşmasının simgesidir. Bu güzel ve onur dolu günü bizleri armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları olmak üzere emeği geçen tüm efe yürekli büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

İstasyon Meydanı'ndaki törenin ardından Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda yer alan Milli Mücadele Kahramanları Hacı Süleyman Efendi ve Demirci Mehmet Efe'nin mezarları ile Şehitler ve Gazilerin mezarlarının ziyaretleri ile devam etti. Hacı Süleyman Efendi'nin mezarı başında konuşan İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Bugün 5 Eylül ve hep beraber Nazilli ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü yaşamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nazilli'miz başta olmak üzere Aydın'ımız ve tüm ülkemiz için hayırlı olsun. Coşkuyla kutlanması gerek bir gün. Şehitlerimizin kanıyla, canıyla kurtarılmış olan bu topraklar ilelebet Türk Yurdu olarak kalacaktır. Kurtuluş mücadelesinin yakıldığı ateşi anlatan bu kutlu mücadeleyi çocuklarımıza ve geleceğimize anlatmak zorundayız. Çocuklarımıza geçmişimizi ve tarihimizi iyi öğretmemiz lazım. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine güçlü olarak çıkalım. Çünkü geçmişini bilmeyen, değerlerini kaybetmiş bir toplumun güçlü bir şekilde ilerlemesi mümkün değildir. Bu vesile ile efeler diyarı Nazilli'mizin Demirci Mehmet Efe ve Hacı Süleyman Efendi gibi değerlerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Günün anlama ve i belirten birer konuşma yapan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutladı.

Kutlama programları kapsamında şehitler için lokma ve aşure hayrı gerçekleştirildi. Ayrıca Sultanhisar'da Atça Çomaklı Ovası Şehitliği, Yenipazar Yörük Ali Efe Evi Müzesi ve Mezarlığı, Köşk Karatepe Şehitliği ve Umurlu Çayyüzü Şehitliği ziyaret edilerek şehit ve gaziler mezarları başında anıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı