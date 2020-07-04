Nazilli net karar bekliyor TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alt liglerde koronavirüs salgını yüzünden duran sezonun kalan kısmını oynatmama kararına rağmen takımı dağıtmayan Nazilli Belediyespor net bir açıklama bekliyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alt liglerde koronavirüs salgını yüzünden duran sezonun kalan kısmını oynatmama kararına rağmen takımı dağıtmayan Nazilli Belediyespor net bir açıklama bekliyor. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde takım halinde bekleyişini sürdüren siyah-beyazlılar, TFF'nin açıklayacağı karara göre yol haritasını belirleyecek.

Gözünü TFF'ye diken Nazilli'de teknik direktör Yavuz İncedal, "Açıklanacak olan son ve net karara göre yeni yol haritamızı belirleyeceğiz. Net tescil açıklamasından sonra biz de nihai kararımızı vereceğiz. Devam kararı çıkarsa oynarız, sonlandırma kararına da uyarız. Oynatmama kararı çıktı ama çeşitli söylemler var. TFF'nin net ve kesin kararını açıklamasını kendi tesislerimizde bekliyoruz. Çalışmalarımızı sonlandırdık. Ancak son karara göre tekrar çalışmalarımıza başlayabiliriz" dedi.

Kaynak: DHA