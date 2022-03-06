Nazilli, müsabakalar için hazır

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan yarı kapalı olimpik yüzme havuzu müsabakalar için hazır duruma geldi.

Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir süredir bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından yarı olimpik yüzme havuzu yarışma ve müsabakalara hazır hale geldi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımız tarafından bir süredir bakım onarımı yapılan yüzme havuzumuzun çalışmaları tamamlandı. Yarışmalar ve müsabakalar için hazır. Yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını en güçlü şekilde geleceğe hazırlayacağız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN