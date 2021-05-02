Nazilli mucizeyi kutluyor
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Nazilli mucizeyi kutluyor

Nazilli mucizeyi kutluyor
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

SON 5 haftaya lider Belediye Kütahyaspor'un 9 gerisinde girdiği, 3 maç öncesine kadar rakibinden 7 puan farkla geride olduğu Misli.

SON 5 haftaya lider Belediye Kütahyaspor'un 9 gerisinde girdiği, 3 maç öncesine kadar rakibinden 7 puan farkla geride olduğu Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 6 galibiyet alarak son virajda şampiyonluğa ulaşan Nazilli Belediyespor, teknik direktör Mesut Toros yönetiminde bir futbol mucizesini gerçekleştirdi. Büyük farkı 2 puana düşürdükten sonra sezonun son haftasında Yomraspor'u deplasmanda inanılmaz bir şekilde uzatmanın bitiminde 90+4'üncü dakikada Murat Can'ın penaltı golüyle mağlup eden, şampiyonluğa ulaşmak için Kütahyaspor'un İskenderun FK'ya mutlaka yenilmesini bekleyen Nazilli, saha içinde ecel terleri döktü. Dakikalarca uzayan İskenderun FK-Belediye Kütahya maçını ev sahibi 2-1 kazanınca 63 puana ulaşıp rakibi Kütahya'yı son hafta 1 puanla sollayan Nazilli, 2018 yılında düştüğü 2'nci Lig'e 3 yıl sonra döndü.

MESUT TOROS'TAN ŞAMPİYONLUK DOKUNUŞU

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, takımının başardığı futbol mucizesinin mimarı oldu. Kariyerinde daha önce 2018-2019 sezonunda düşme hattında devraldığı Karşıyaka'a Play-Off oynatan Toros, bu sezon Nazilli'yle aynı gruptaki zirveye taşıdığı Fethiyespor'dan takımı halen liderlik koltuğunda otururken ayrıldı. Toros, iç sahada 9'da 9 yaptırdığı Fethiye'ye ilk iç saha beraberliği sonrası veda etti. Muğla temsilcisinin ardından grupta haftalarca zirve yarışında çekiştiği Nazilli'nin başına geçen Toros, imza attıktan hemen sonra üst üste Ağrı 1970 ve Çengelköyspor maçlarından 1 puan çıkardıktan sonra şampiyonluk yürüyüşü başlattı.Mesut Toros yönetiminde önce Play-Off garantileyen siyah-beyazlı ekip, ardından son hafta şampiyonluk ipini inanılmaz bir şekilde göğüslemeyi başardı. Gerçekten bir mucize yaşadıklarını belirten Mesut Toros, "Kütahyaspor'dan 9 puan gerideydik. Üstelik ikili averaj üstünlüğü de rakibimizdeydi. Biz kazanma serisi yakalayınca rakibimiz panikledi. Son hafta öncesi inanmıştık. İnandık ve başardık. Maçımız bittikten sonra sahada ağlama krizine girdim. Bu şampiyonluk Nazilli'ye armağan olsun" diye konuştu.ŞAMPİYONA YOL ÇİLESİ

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğa ulaşıp 2'nci Lig'e 3 yıl sonra dönen Nazilli Belediyespor, yol çilesi yaşadı. Yomra deplasmanı dönüşü sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle talep olmayınca Trabzon-İzmir uçuşu iptal oldu. Trabzon'da etkili olan sis nedeniyle başka uçuş da ayarlanamayınca şampiyon dün gece saat 11.00'de otobüsle yola çıktı. Karayoluyla tüm gece ve gün boyunca sürecek yolculukla Nazilli'ye ulaşacak siyah-beyazlı ekip, dönüşte üstü açık otobüsle ilçede şampiyonluk turu atacak.


Nazilli mucizeyi kutluyor
Nazilli mucizeyi kutluyor
Nazilli mucizeyi kutluyor
Nazilli mucizeyi kutluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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