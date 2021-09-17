Nazilli Mesut Toros'u unutmadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Mesut Toros'u unutmadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nazilli Mesut Toros'u unutmadı

Geçen sezon TFF 3'üncü Lig'de yaşadığı şampiyonluğun ardından kupasına geçen hafta kavuşan Nazilli Belediyespor, 2'nci Lig'de bu hafta konuk olacağı Amedspor'u çalıştıran eski teknik direktörü Mesut Toros'a madalyasını verecek.

Geçen sezon TFF 3'üncü Lig'de yaşadığı şampiyonluğun ardından kupasına geçen hafta kavuşan Nazilli Belediyespor, 2'nci Lig'de bu hafta konuk olacağı Amedspor'u çalıştıran eski teknik direktörü Mesut Toros'a madalyasını verecek. Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyon yapan Mesut Toros, eski takımıyla karşılaşacağı müsabaka öncesi siyah-beyazlılardan şampiyonluk madalyasını teslim alacak.

Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Geçtiğimiz hafta şampiyonluk kupamızı ve madalyalarımızı kendi sahamızda aldık. Bizi şampiyon yapan şu anda ise rakibimiz Amedspor'u çalıştıran Mesut Toros hocamızı da unutmadık. Pazar günü şampiyonluk madalyasını Diyarbakır'a götürüp karşılaşma öncesinde kendisine teslim edeceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

 TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor

TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor

 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'tazminat' sorusuna yanıt: Şenol Güneş konusunu bile açmadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'tazminat' sorusuna yanıt: Şenol Güneş konusunu bile açmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Kylie Jenner Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Cristiano Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nazilli Mesut Toros'u unutmadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:37:02. #1.17#