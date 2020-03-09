Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden örnek program Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen programa katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen programa katıldı.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde pek çok etkinliğe imza atan Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in kabrini ziyaret etti.



Sonrasında Belediye Meydanı'nda çeşitli meslek gruplarının ilk kadın temsilcilerinin fotoğraf ve biyografilerini sergileyen Kadın Meclisi Grubu, eğitim ve çevre vurgusu yaparak sergiyi gezen vatandaşlara tohumlu kalem hediye etti.



Belediye Meydanı'ndaki programın ardından 11. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında Funda Baklacı'nın sunumu ile gerçekleştirilen 'Dünden Bugüne İz Bırakan Kadınlar' film gösterimi izleyenlerden büyük alkış aldı.



Türk Tarihi'ne damga vuran kadınların hayat hikayelerinin anlatıldığı programa, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve eşi Aslı Özcan, Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Program sonunda konuşan Aslı Özcan, "Kadına şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde, tarihte yer tutan kadınlarımızı konuşmak, onları daha iyi tanımak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak adına bu programlar büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor bir kez daha 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA