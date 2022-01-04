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Nazilli, kampta iki maç yapacak

Nazilli, kampta iki maç yapacak
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Nazilli Belediyespor'un oynayacağı özel maçların programı da belli oldu.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıya Antalya kampında hazırlanan Nazilli Belediyespor'un oynayacağı özel maçların programı da belli oldu. Siyah-beyazlı ekip kampta 6 Ocak Perşembe günü Belediye Derincespor ile 9 Ocak Pazar günü ise Sarıyer'le hazırlık maçı oynayıp ardından ilçeye dönecek. Transfer arayışlarını da sürdüren Nazilli, ikinci yarının ilk sınavında 16 Ocak'ta Kırklarelispor'u ağırlayacak.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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