Nazilli itfaiyesinden kadınlar gününde anlamlı mesaj
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Nazilli itfaiyesinden kadınlar gününde anlamlı mesaj

08.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:24
Nazilli itfaiyesinden kadınlar gününde anlamlı mesaj

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiyeciler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptıkları paylaşımla takdir topladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiyeciler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptıkları paylaşımla takdir topladı.

İtfaiye araçlarını ve merdivenini kullanarak tüm dünya kadınlarının günlerini kutlayan mesaj fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşan personelin bu jesti dikkat çekti. 7 gün 24 saat göreve hazır halde bekleyen itfaiye ekipleri, sabah erken saatlerde kadınlar gününü kutlamak amacıyla için mesaj hazırladı. Yangınlarda kullandıkları itfaiye hortumlarından '8 Mart' yazarak itfaiye merdiveni üzerinden fotoğraf çektiren personelin bu jesti görenler tarafından beğenilerek takdir topladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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