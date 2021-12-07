Nazilli gurbette gülemiyor

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor galibiyetinin ardından deplasmanda Ankara Demirspor'la golsüz berabere kalarak Play-Off hattını yakalama fırsatını tepen Nazilli Belediyespor, dış sahada 7 maçtır galip gelemiyor. Gurbette yalnız sezonun ilk haftasında 5 Eylül'de oynanan maçta Kırklarelispor'u 3-1 yenen Nazilli, ardından deplasmanda çıktığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bu sezon evinde oynadığı 6 maçta hiç yenilmeyip 14 puan toplayan Nazilli, dış sahada ise 8 maçta yalnız 6 puanı hanesine yazdırabildi.

Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne konuk olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar, "Gerçekten de Ankara'da bir hafta içerisinde çok zorlu 2 maç oynadık. Kupada iyi oynamamıza rağmen 3-0 mağlup olarak elendik. Hemen ardından yine Başkent deplasmanında lig maçında Ankara Demirspor ile karşılaştık. Oyuncularımız yorgun olmalarına rağmen çok da iyi mücadele ettiler. Bu zorlu karşılaşmada da rakip fileleri havalandıramadık. Defansımız ve kalecimiz de rakibimizin yüzde yüzlük gol pozisyonlarını engellediler. Rakibimizden tek puan alarak Nazilli'ye döndük. Önümüze bakacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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