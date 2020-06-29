Nazilli esnafı duayen başkanını sonsuzluğa uğurladı
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Nazilli esnafı duayen başkanını sonsuzluğa uğurladı

Aydın Nazilli ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurucularından ve eski başkanlarından Ercüment Egeli hayatını kaybetti.

Nazilli esnafı duayen başkanını sonsuzluğa uğurladı
29.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:59

Aydın Nazilli ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurucularından ve eski başkanlarından Ercüment Egeli hayatını kaybetti. 39 yıl başkanlık yapan Egeli, 90 yaşındaydı.

Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin kurucularından eski başkan Ercüment Egeli yaşama veda etti. Egeli gözyaşları içinde merkez Koca Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Evranlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aydın Nazilli İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin kuruculuğunu ve 39 yıl başkanlığını yapan, 90 yaşındaki Ercüment Egeli, yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Tatil için gittiği Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan yazlığında hayatını kaybeden efsane Başkan Ercüment Egeli için bugün Merkez Koca Camiinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP İlçe Başkanı Hasan Eren, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, ilçedeki Esnaf Oda Başkanları, ailesi, sevenleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Egeli ailesi taziyeleri camii avlusunda kabul etti. Kılınan öğle namazının ardından cenaze törenine geçildi.

Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, baş sağlığı dileklerinde bulundu. Öztunç, "İlk olarak ailesine baş sağlığı diliyorum. Nazilli'de 1958 yılında kurulan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi'nde kurucu üyesi olarak görev alıp, yönetim kurulunda görev aldı. Daha sonra 1965 yılında yönetim kurulu başkanlığını 2004 yılına kadar sürdürmüştür. Bu arada sadece Nazilli değil, Aydın-Muğla, illeri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanlığı yapmıştır. Ankara'da genel merkezde görev almıştır. 2004 yılında görevini bırakmıştır. Ercüment amcamıza Allah rahmet eylesin. Nazilli için bir değerdi. Nazilli esnafının her zaman yanındaydı. Görev aldığı 39 yıl boyunca kooperatifi dimdik ayakta tutmuştur. Bizde bugün onun yolunda gidiyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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