Nazilli emniyetinden dev tarihi eser operasyonu
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Nazilli emniyetinden dev tarihi eser operasyonu

Nazilli emniyetinden dev tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri son zamanların en büyük tarihi eser operasyonuna imza attı.

Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri son zamanların en büyük tarihi eser operasyonuna imza attı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli KOM Grup Amirliği aldıkları bir istihbaratı değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Merkez, Kuyucak, Buharkent ilçesinde 4 şahıs, Konya ilinde de 3 şahıs olmak üzere toplam 7 şahsa yönelik 9 adreste arama yapıldı. Aramalarda toplam 342 adet sikke, 167 adet obje, 4 adet define arama dedektörü, 1 adet av tüfeği, 1 adet madalyon, 1 adet vazo ele geçirildi. İ.K, D.G,F.Ö, Y.U ve A.A isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Nazilli emniyetinden dev tarihi eser operasyonu
Nazilli emniyetinden dev tarihi eser operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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