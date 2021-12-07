Nazilli Elektrikçiler Odası'nda ilk aday Yarangünü oldu

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2022 yılı başında yapılacak olan esnaf odaları seçimlerinde adaylar da birer birer ortaya çıkmaya devam ederken, Nazilli Elektrik, Elektronik, Sıhhi Tesisat, Saat ve Radyo Tamircileri Esnaf Odası başkanlık adaylığını açıklayan ilk isim Abdurrahman Yarangünü oldu. Yarangünü, "Sorun değil çözüm odaklı bir yönetim için adayız" dedi.

Nazilli'de uzun yıllardır anahtarcılık mesleğini yürüten Abdurrahman Yarangünü'nün, Nazilli Belediyesine ait işletmelerden olan Hangar Kafe Restoranda verdiği kahvaltıyla Elektrik Elektronik Sıhhi Tesisat Saat Radyo Tamircileri Odası'na Başkan adayı olduğunu açıkladı. Yarangünü'nün düzenlediği kahvaltıya, bir çok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

"Sorun değil çözüm odaklı bir yönetim için adayız"

Oda başkan adayı Nazillili esnaf Abdurrahman Yarangünü yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak sorun değil çözüm odaklı çalışacaklarını vurguladı. Yarangünü, "Yeni çalışmalara imza atmak, odamızı daha güçlü hale getirmek, sorun değil çözüm odaklı bir anlayışı yaşamak ve yaşatmak için aday oldum. Birlik ve beraberlik içinde kol kola yeni çalışmalara imza atmak, odamızı daha güçlü hale getirmek, sorun değil çözüm odaklı bir anlayışı yaşamak ve yaşatmak için aday oldum. 17'inci yılıma adım attığım sektörümüzdeki bilgi ve birikimlerimi tecrübeli büyüklerimizle paylaşarak daha güçlü daha verimli hale geleceğiz. Aktif bir oda olacağız herkesin fikrine değer vereceğiz. En ince ayrıntıyı bile gözden kaçırmayacağız çünkü beraber yükseleceğiz beraber çare olacağız, beraber çözüm olacağız. 'Yapacağız, edeceğiz' diyorum çünkü bu yola ben değil 'Biz' anlayışıyla çıkıyorum. Odamıza bağlı meslek gruplarımızın ne tür sorunlar yaşadığını ne tür problemlerle baş başa kaldığını biliyorum. Sorunlara takılı kalmadan ortak bir çözüm anlayışı ile tertemiz bir çalışma alanı oluşturacağız. Bir buçuk yılı aşkın süredir tüm esnaflarımızın, tüm insanlığın ve tüm dünyanın etkilendiği korona virüs salgın hastalığı, maalesef işlerimizi olumsuz etkiledi. Sağlığımızın derdine düştük. Bunun yanında geçim derdi de ayrı bir sıkıntı. Şükür ki yeni normalleşme süreci ile yepyeni bir döneme adım attık en büyük duam. Rabbim bu gibi sorunları bizlere bir daha yaşatmasın Odamızın kuruluşundan bu vakte kadar hizmetinde bulunan tüm başkanlarımızdan yönetimlerinden ve çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Her dönemin kendine göre mutlaka zorlukları olmuştur ve bu günlere gelinmiştir. Yola çıktığım bu hizmet yarışında ortak bir katılım ortak bir yönetim anlayışı ve dayanışma ruhu ile hizmet bayrağını layık olduğu yere zirveye taşıyacağız koltuğa değil hizmete ve göreve talebim. Bu güzel hizmet yarışı odamız için en iyi hizmet için kazanan odamız ve esnafımız olsun" dedi.

Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Dursun Öztunç da konuşmasında 2022 yılı içerisinde yapılacak olan esnaf odaları seçimlerinin tüm ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. - AYDIN