Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlıkçılar bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlıkçılar bayramlaştı

Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlıkçılar bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nazilli Devlet Hastane'si Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik ve hastane yönetimi Kurban Bayramı sebebiyle hastanenin tüm birimlerini tek tek dolaşıp çalışanlar ve hastalar ile bayramlaştı.

Nazilli Devlet Hastane'si Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik ve hastane yönetimi Kurban Bayramı sebebiyle hastanenin tüm birimlerini tek tek dolaşıp çalışanlar ve hastalar ile bayramlaştı.

Öğleden sonra başlayan bayramlaşma hastanenin altıncı katından, birinci katına kadar, Covid servisi, Covid polikliniği, aşı odası atölye, terzihane gibi tüm birimler ziyaret edilerek hasta ve hasta yakınları ile sohbet edilip hastane memnuniyetleri ile ilgili düşüncelerini soran Tetik, hem hastaların hem de tüm personelin bayramı kutlandı. - AYDIN

Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlıkçılar bayramlaştı
Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlıkçılar bayramlaştı
Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlıkçılar bayramlaştı
Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlıkçılar bayramlaştı
Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlıkçılar bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Zeynep Bastık Aslıhan Karalar
Spor Balotelli Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlıkçılar bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 00:57:08. #1.16#

title