Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne 'Tetik' atandı Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzman Doktor Engin Tetik atandı.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzman Doktor Engin Tetik atandı.

Çine Devlet Hastanesi Başhekimi olarak 2016 yılının Ocak ayından bu yana görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Engin Tetik Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. Tetik bugün itibari ile yeni görevine başladı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Tetik'e yeni görevinde başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA