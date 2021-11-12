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Nazilli derbide zincir kırmak istiyor

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli derbide zincir kırmak istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, pazar günü ezeli rakibi Uşakspor ile karşı karşıya geleceği Ege derbisinde deplasmandaki kötü karnesini düzeltmek istiyor.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, pazar günü ezeli rakibi Uşakspor ile karşı karşıya geleceği Ege derbisinde deplasmandaki kötü karnesini düzeltmek istiyor. Bu sezon dış sahadaki 6 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, Play-Off yarışında daha fazla geriye düşmemek için gurbette kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Kadir Kar'ın Uşakspor maçında kırmızı kart cezalısı Koray yerine Sefa Korkmaz'a şans vermesi bekleniyor. İç sahadaki son Pendikspor maçında burnu kırılan Ebu Sıddık da özel maskeyle mücadele edecek.


Nazilli derbide zincir kırmak istiyor

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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