Nazilli'den TFF'ye tepki TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona koronavirüs salgını yüzünden ara verilmeden önce, Play-Off hattının 1 puan gerisinde 7'nci sırada yer alan, ancak, Futbol Federasyonu'nun (TFF) liderleri üst lige çıkarıp, 5'inci sıraya kadar olan takımların Play-Off oynaması kararıyla hayal kırıklığı...

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona koronavirüs salgını yüzünden ara verilmeden önce, Play-Off hattının 1 puan gerisinde 7'nci sırada yer alan, ancak, Futbol Federasyonu'nun (TFF) liderleri üst lige çıkarıp, 5'inci sıraya kadar olan takımların Play-Off oynaması kararıyla hayal kırıklığı yaşayan Nazilli Belediyespor, karara tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin kararının şaşkınlıkla karşılandığı ve hayal kırıklığına neden olduğu belirtildi. Alınan karar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Başkan Soner Yelkovan, "Normal sezonda oynanması gereken 6 maçımızda fikstür avantajımız vardı. Maçların oynanması halinde sezonu Play-Off hattı içerisinde tamamlayacağımızdan hiç şüphemiz yoktu. Bu süreç içinde yapılan kulüpler nezdindeki görüşmelere istinaden takımımız 3 kez topbaşı yapıp antrenmanlara başladı. Bu kararla maddi-manevi mağdur olduk. Yönetim kurulu olarak TFF'nin aldığı karar karşısında sessiz kalmayacağımızı ve her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.



Kaynak: DHA