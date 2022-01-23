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Nazilli'den seri sonu

Nazilli'den seri sonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik serisi Pazarspor deplasmanındaki 1-0'lık mağlubiyetle son bulan Nazilli Belediyespor, kendisini Play-Off hattının dışında buldu.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik serisi Pazarspor deplasmanındaki 1-0'lık mağlubiyetle son bulan Nazilli Belediyespor, kendisini Play-Off hattının dışında buldu. Ligde ikinci yarıya evinde Kırklarelispor'la 1-1 berabere kalarak başlayan siyah-beyazlı ekip, ağır zeminde oynanan Pazar deplasmanında mağlubiyetten kurtulamayıp 28 puanla altıncı sıraya geriledi.


- Nazilli

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Pazarspor, Play Off, Nazilli, Spor, Haber

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