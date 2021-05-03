SPOR Nazilli'den şampiyonluk turu

SPOR Nazilli'den şampiyonluk turuBahattin ALBAYRAK NAZİLLİ, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maça 9, son 3 maça ise 7 puan geride girmesine rağmen final haftalarında takımın dümenine geçen teknik direktör Mesut Toros yönetiminde son hafta Yomraspor'u deplasmanında 90+4'üncü...

SPOR Nazilli'den şampiyonluk turu

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ, (DHA)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maça 9, son 3 maça ise 7 puan geride girmesine rağmen final haftalarında takımın dümenine geçen teknik direktör Mesut Toros yönetiminde son hafta Yomraspor'u deplasmanında 90+4'üncü dakikada Murat Can Bölükbaşı'nın penaltı golüyle yenip 1 puan farkla mucizevi bir şampiyonluğa ulaşan Nazilli Belediyespor, zaferi kutladı. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Trabzon-İzmir uçağı bulunamadığı için maç sonrası gece Yomra'dan yola çıkarak 1300 kilometreden fazla yolu takım otobüsüyle tüm gün yolculuk yaparak gelen siyah-beyazlı kafile, ilçede ayağının tozuyla şampiyonluk turu attı.

Şampiyon futbolcular Nazilli'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen taraftar grupları tarafından coşkuyla karşılandı. Yıldırım Demirören Tesisleri'ne geçip bir süre dinlenen Nazilli Belediyespor, ardından akşam saatlerinde üstü açık otobüsle ilçede şampiyonluk turuna çıktı. Vatandaşlar, şampiyon takımı evlerinin balkonlarından alkışlar ve meşalelerle kutladı. Takıma otobüste Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Soner Yelkovan ve yönetim de eşlik etti. Nazilli Emniyeti, sıkı önlem alarak, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şampiyonluk turu esnasında vatandaşların korteje katılmalarına engel oldu.

Takım tesislere geri döndükten sonra mucize şampiyonlukta büyük emeği olan futbolcular ve teknik heyet, isimleri tek tek anons edilerek oluşturulan platforma çağrıldı. Meşalelerle karşılanan futbolcular, sembolik olarak takımın daha önce 2'nci Lig'e çıktığı dönemde aldığı kupayı kaldırdı. Siyah-beyazlılara şampiyonluk kupasının yeni sezonun ilk iç saha maçı öncesi verileceği açıklandı. Nazilli Belediye ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan futbolcuların isteği üzerine platformda Aydın Zeybeği oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı