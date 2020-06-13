Nazilli'den iç transfer hamlesi TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da yönetim, iç transferde iki oyuncuyla yeniden anlaşmak için kolları sıvadı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da yönetim, iç transferde iki oyuncuyla yeniden anlaşmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, forvet Yunus Ünsal'ın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak isterken, İstanbulspor'dan kiralanan orta saha oyuncusu Ufukcan Engin'in yeni sezonda da kadroda kalması için temaslar başladı. Yönetimin iki oyuncuyla önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Golcü Yunus, bu sezon 28 resmi maçta 9 kez rakip fileleri sarsarken, Ufukcan ise 27 karşılaşmada 1 gol attı.

Kaynak: DHA