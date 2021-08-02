Nazilli'den Bozdoğan'a yardım eli
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Nazilli'den Bozdoğan'a yardım eli

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Haberler | Yerel

Nazilli'den Bozdoğan'a yardım eli Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın öncülüğünde örgütlenen TRAC Üyeleri, çıkan yangın dolayısıyla Bozdoğan'a desteğe koştu.

Nazilli'den Bozdoğan'a yardım eli

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın öncülüğünde örgütlenen TRAC Üyeleri, çıkan yangın dolayısıyla Bozdoğan'a desteğe koştu.

Çok sayıda araç ve ekipmanla Nazilli'den hareket eden Başkan Özcan ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Nazilli Şubesi Üyeleri, bugün öğle saatlerinde Bozdoğan'a bağlı Başalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve Muğla sınırını aşarak Kavaklıdere Mahallesi'ne kadar dayanan yangında ekiplere ve vatandaşlara destek olmak üzere yola çıktı. Nazilli Belediyesi ve TRAC üyelerinin kısa sürede örgütlenerek başlattıkları destek çalışmasının resmi makamlar ve vatandaşlardan gelmesinin hemen ardından çalışma başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Dün yaptığımız yardımların ardından bugün de Bozdoğan ve Kavaklıdere'deki yangına destek için belediyemiz ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte harekete geçtik. Saha desteği ve teknik destek amacıyla yola çıktık. Biz vatandaşlarımızdan yangınlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuyorum. Buharkent'te çıkan yangında vatandaşlarımız büyük bir özveri ile yangını söndürdü. Bu özveriyi tüm vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Bu yangınları çıkarak hainleri de şiddetle lanetliyorum" dedi.

Öte yandan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın önderliğinde ilçe sakinlerinin yardımlarıyla toplanan 2 kamyon yonca ve hayvan yemi Antalya'nın Manavgat ilçesine dün ulaştırılmıştı.

(AS- UE-OD-Y)

Nazilli'den Bozdoğan'a yardım eli
Nazilli'den Bozdoğan'a yardım eli
Nazilli'den Bozdoğan'a yardım eli
Nazilli'den Bozdoğan'a yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir

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