Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 55 gram metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

12.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:27
Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
AYDIN'ın ilçesinde, 55 gram metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen Y.Y. ile A.A.'yı, İsabeyli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakaldı. Üzerlerinde 55 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheliler, bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


- Aydın
Kaynak: DHA
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