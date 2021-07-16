Nazilli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor
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Nazilli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Haberler | Yerel

Nazilli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınını söndürmek için ekipler gece karanlığında çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Nazilli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınını söndürmek için ekipler gece karanlığında çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Yangın, kırsal Uzunçam ve Yenice Mahalleleri arasında bulunan tarım arazilerinin bulunduğu makilik alanda saat 16.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ile müdahale edilirken, yangında ayrıca 10 arazöz, iki su tankeri, 100'e yakın personel de görev yapıyor. Rüzgarın şiddeti ile büyüyen sarp arazideki yangın yakın bölgedeki ormanlık alana sıçradı. Havanın kararması ile birlikte ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını karadan müdahale ile sürdürüyor.

Nazilli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor
Nazilli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor
Nazilli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor
Nazilli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları gece de devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç

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