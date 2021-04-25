Nazilli'deki kıraathaneye kumar baskını
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Nazilli'deki kıraathaneye kumar baskını

Nazilli'deki kıraathaneye kumar baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda bir kıraathanede kumar oynayan 8 kişi yakalanırken, şahıslara 35 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda bir kıraathanede kumar oynayan 8 kişi yakalanırken, şahıslara 35 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçedeki bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti. Kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, içeride kumar oynayan 8 kişiyi yakaladı. İş yerinde yapılan aramada 74 adet mermi, kumar oynamak amacıyla kullanılan; 23 adet mor ve Bbeyaz renkli 500 main event yazılı pul, 119 adet değişik renkte ve sayıda okey taşı, çeşitli renklerde ve boylarda 232 adet pul, 24 deste iskambil kağıdı, 600 TL kağıt para ele geçirildi. 8 şahsa kumar oynamaktan kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince 10 bin 68 TL ve Covid-19 tedbirlerini ihlalden 25 bin 200 TL olmak üzere toplam 35 bin 268 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibi M. D. isimli şahsa da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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