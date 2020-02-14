Nazilli'deki "Gıdı Gıdı Treni"nin son başmakinisti hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hayatını kaybeden "gıdı gıdı treni"nin son başmakinisti 73 yaşındaki Necati Vanlıyız toprağa verildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hayatını kaybeden "gıdı gıdı treni"nin son başmakinisti 73 yaşındaki Necati Vanlıyız toprağa verildi.
Nazilli Sümerbank Fabrikasında yıllarca "Gıdı Gıdı Treni"nin başmakinistliğini yapan Necati Vanlıyız, tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Vanlıyız için Evranlı Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan namazın ardından Vanlıyız'ın cenazesi Evranlı Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Vanlıyız'ın yakınları, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim ve çok sayıda vatandaş katıldı.