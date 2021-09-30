Nazilli'deki evden cephanelik çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli'deki evden cephanelik çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nazilli'deki evden cephanelik çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda bir evden çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda bir evden çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerinim bir süredir takip ettiği S.A. isimli şahsın evine şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda silah, av tüfeği, silah parçası ve çeşitli çapta yüzlerce mermi ele geçirildi konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kardeşine misafirliğe giden kadın, göğsünden vurulmuş halde bulundu! Cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor

Kardeşine misafirliğe giden kadın, göğsünden vurulmuş halde bulundu! Cinayet mi, yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor

 Genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklif edip, rahatsız ediyordu

Genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklif edip, rahatsız ediyordu

 Bekçilerden kaçtı, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu

Bekçilerden kaçtı, belindeki tabancanın ateş almasıyla kendini vurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Mustafa Keser Prens William
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Ali Palabıyık Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nazilli'deki evden cephanelik çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 10:29:27. #1.17#