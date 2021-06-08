Nazilli'deki ev cephanelik çıktı
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Nazilli'deki ev cephanelik çıktı

Nazilli'deki ev cephanelik çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, KOM Grup Amirliği ekipleri uzun süredir takip ettiği S.B isimli şahsın adresine bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 adet silah, bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Olaya ilişkin adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Nazilli'deki ev cephanelik çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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