Nazilli'deki Eğlence Mekanları Denetlendi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, çalışma izni olmayan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 85 kadın gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, çalışma izni olmayan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 85 kadın gözaltına alındı.
Nazilli Barlar Sokağı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet, narkotik ve trafik polislerinden oluşan 200 personelin katılımıyla " Huzur Nazilli" adıyla denetim uygulaması yapıldı.
Denetimlerde eğlence mekanlarındakilerin kimlik sorgulamaları ile şüpheli görülenlerin üst aramaları yapıldı.
Narkotik polis köpeklerin de kulanıldığı uygulamada, işletmelerde izinsiz çalıştıkları tespit edilen, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 85 kadın gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kadınlar, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği öğrenildi.