Nazilli'de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor
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Nazilli'de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nazilli'de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar alanlarında HES kodu, maske ve mesafe kontrolü ile yönetmelik kapsamında denetime uymayarak tezgahlar arası mesafe aşımı yapan esnaflara uyarılarda bulundu.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar alanlarında HES kodu, maske ve mesafe kontrolü ile yönetmelik kapsamında denetime uymayarak tezgahlar arası mesafe aşımı yapan esnaflara uyarılarda bulundu.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar alanlarında denetimlere devam ediyor. Yeni Mahalle, Şirinevler, Turan, Dumlupınar ve Perşembe Pazarı'nda uygulama yapan ekipler, HES kodu, maske ve mesafe denetimi ile tezgahlar arası mesafe aşımı tespitlerinde bulunarak esnaflara uyarılarda bulundu. Ülke genelinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle denetimleri sıklaştıran ekipler ayrıca tüm kapalı pazar alanlarının giriş ve çıkışlarına uyarıcı pankart ve afişler astı. Vaka artışlarının önüne geçmenin en büyük etkenlerinden birinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek olacağını bir kez daha hatırlatan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Bir yılı geçkin süredir 7 gün 24 saat çalışan güvenlik güçlerimiz, zabıta ekiplerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sağlık çalışanlarımız her zaman olduğu gibi pandemi süresince de büyük fedakarlıklar göstermiştir. Virüsün yayılımının önüne geçmek ve halk sağlığını korumak adına tüm emekler göstermiştir. Tüm hemşehrilerimizden kurallara uymalarını, her zamankinden daha büyük bir hassasiyet göstermelerini rica ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor
Nazilli'de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor
Nazilli'de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor
Nazilli'de zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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