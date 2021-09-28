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Nazilli'de yolları genişletme çalışmaları yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nazilli'de yolları genişletme çalışmaları yapılıyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Karaçay Mahallesi 318 Sokak'ta yer alan metruk binayı yıkarak can ve mal güvenliğini sağlamak için mevcut yolda genişletme çalışması yaptı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi ekipleri, Karaçay Mahallesi 318 Sokak'ta yer alan metruk binayı yıkarak can ve mal güvenliğini sağlamak için mevcut yolda genişletme çalışması yaptı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaçay Mahallesi 318 Sokak'ta yol genişletme ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında mevcut metruk binanın yıkımı yapıldı. Trafiği olumsuz etkileyen eski dar yol genişletilerek toplamda 350 metrekare alana parke taşı döşendi. Can güvenliğini tehlikeye atan metruk binanın yıkılması ile rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçe genelinde elektrik, telefon, doğalgaz ve internet altyapısı tamamlanan tüm noktalarda ihtiyaç ivediliği gözetilerek yol yenileme faaliyetlerinin sürdürüleceğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Ekiplerimiz bugün Karaçay Mahallesi 318 Sokak'ta stabilize işlemleri tamamlanan yolumuzda taş döşemesi yapıyor. Bu alan yoğun şikayet aldığımız ve trafik akışının sağlıklı şekilde gerçekleştirilemediği bir noktaydı. Mevcut eski yapı tehlike arz ettiği için ekiplerimiz yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Yolumuzu genişlettik. Araçların rahatlıkla geçebileceği bir alan haline geldi. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'de yolları genişletme çalışmaları yapılıyor

Nazilli'de yolları genişletme çalışmaları yapılıyor

Nazilli'de yolları genişletme çalışmaları yapılıyor

Nazilli'de yolları genişletme çalışmaları yapılıyor

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