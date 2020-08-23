Nazilli'de yol çalışmaları sürüyor
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Nazilli'de yol çalışmaları sürüyor

Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlanmak amacıyla başlattığı yol seferberliğini devam ettiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nazilli'de yol çalışmaları sürüyor
23.08.2020 09:18 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:39

Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlanmak amacıyla başlattığı yol seferberliğini devam ettiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de yol genişletme, yol yapım ve asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 4.5 kilometrelik Kartepe yoluna temel malzeme çekimine devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta başlayan çalışmalarda ise yayla yolunda temel serme ve sıkıştırma işlemi yapıldı. 8 kilometre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışması yapılacak. Diğer taraftan Yaylapınar Mahallesi'nde 4.8 kilometrelik Yaylapınar-Kavacık yolu asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yaylapınar Mahallesi'ndeki yol çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Yaylapınar Mahallesi'nin büyük hizmetler gördüğünü ifade eden mahalle muhtarı Hakan Yıldırım, "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinden memnunum. Hizmetleri saymakla bitmez. Özlem başkandan Allah razı olsun, kendisine ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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