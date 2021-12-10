Nazilli'de yaşlı kadını telefonla 3 milyon lira dolandırdı - Haberler
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Nazilli'de yaşlı kadını telefonla 3 milyon lira dolandırdı

Nazilli'de yaşlı kadını telefonla 3 milyon lira dolandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen bir operasyonda yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs polisin operasyonu ile yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen bir operasyonda yaşlı kadını telefonla dolandırarak 3 milyon lirasını alan şahıs polisin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Nazilli merkez Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Emekli gurbetçi olduğu öğrenilen H.G. (76) isimli yaşlı bayanı telefonla arayarak kendisini asker, polis, hakim ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar iki ay içerisinde toplam 3 Milyon TL dolandırdı. Son olarak tekrar dolandırıcıların telefonla arayıp para istemesi üzerine Polise müracaat eden yaşlı kadın dolandırıldığını anladı. Nazilli Polisinin saatlerce hazırlandığı operasyona 9 ekip katıldı. Her sokakta tedbir alan polis ekipleri yaşlı kadından parayı teslim almak üzere buluşma yerine gelince düğmeye bastı. Polisler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Film sahnelerini aratmayan operasyon sonrası yakalanan İ.E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın yarın adliyeye sevke edileceği öğrenildi. Öte yandan dolandırıcıların elinden kurtulan yaşlı kadının uzun süre polislere sarılıp teşekkür ettiği öğrenildi. - AYDIN

Nazilli'de yaşlı kadını telefonla 3 milyon lira dolandırdı

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