Nazilli'de yapılan sıkı denetimlerin bilançosu açıklandı
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Nazilli'de yapılan sıkı denetimlerin bilançosu açıklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde korona virüs kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 529 kişiye 744 bin 956 TL idari para cezası uygulandı.

Nazilli'de yapılan sıkı denetimlerin bilançosu açıklandı
18.09.2020 14:04 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:09

Aydın'ın Nazilli ilçesinde korona virüs kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 529 kişiye 744 bin 956 TL idari para cezası uygulandı.

Nazilli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nazilli ilçemizde 638 otobüs 819 minibüs ve toplu taşıma aracı olmak üzere toplam 1457 toplu taşıma aracı denetlenmiş ve 3 otobüs firmasına 9 bin 450 TL 6 yolcuya ise 540 TL idari para cezası uygulanarak bir otobüs şoförüne adli işlem yapılmıştır. 15 Mart 2020 ile 16 Eylül 2020 tarihleri arasında 754 şahsa toplam 1 milyon 231 bin 732 TL, 33 işyerine toplam 46 bin 944 TL olmak üzere toplam 1 milyon 278 bin 676 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Nazilli ilçemizde izolasyon tedbirlerine uymayan 11 şahsa adli işlem yapılmıştır. İzolasyon tedbirlerine uymayan 16 şahsa ise umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 41 bin 500 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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