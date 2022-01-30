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Nazilli'de yakalaması bulunan 18 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nazilli'de yakalaması bulunan 18 kişi yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hafta sonu mesaisi yoğun geçti.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hafta sonu mesaisi yoğun geçti. Ekipler, 2 gün içerisinde umuma açık yerlerde gerçekleştirdikleri yüzün üzerindeki denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişi yakaladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde emniyet ekiplerinin hafta sonu mesaisi yoğun geçerken, kent genelinde huzur ve güvenin sağlanması için operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta sonu ilçe genelinde faaliyet gösteren yüzden fazla umuma açık yeri denetledi. Kafeterya, kıraathane ve birahaneler gibi umuma açık mekanlarda yapılan denetimlerde 732 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. Ayrıca kapalı alanda sigara içiren çok sayıda işletme hakkında da idari tutanak düzenlendi.

Yine bu çalışmalar kapsamında aralıksız gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik operasyonlarda ise 2 gün içerisinde 18 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında hırsızlık, yağma, kasten yaralama gibi suçlardan aranan bir çok şahsın olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslar ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - AYDIN

Nazilli'de yakalaması bulunan 18 kişi yakalandı

Nazilli'de yakalaması bulunan 18 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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