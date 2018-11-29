Nazilli'de 'Yağmur' Nedeniyle Yollar Göle Döndü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, gün boyu etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, cadde ile sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Nazilli'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Yağmur nedeniyle rögarlar taştı, sokaklarda biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.

Pınarbaşı, Yeşil Mahalle, Şirinevler, Sümer ve Karaçay mahallelerinde cadde, sokak ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Evlerimizin bodrumlarındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Üstüne üslük pis lağım suyu. Kendi imkanlarımızla suyu boşaltmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ekiplerin suları tahliye çalışması sürüyor.

- Aydın