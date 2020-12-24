Nazilli'de uyuşturucudan iki kişi tutuklandı
24.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:01
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sokmaya çalışan iki kişiyi takibe aldı. Ekipler kaçmaya çalıştıkları sırada iki şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında 68 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı