Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan bir kişi tutuklanırken 4 Kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Uyuşturucu Madde Ticaretini önlemeye yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Nazilli'de iki ayrı mahallede uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirini takibe aldı. Dün gece sularında iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler şüpheli Y.K' yı Sümer Mahallesi'nde bulunan evinde yakaladı. Evlerde yapılan arama 17 gram Metamfetamin Maddesi ve 1 Adet Tabanca ele geçirildi. Ayrıca adreslerde bulunan 1 kadın olmak üzere toplam 4 kişiye Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan Y.K bugün çıkarıldığı mahkemece Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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