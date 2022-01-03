Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik operasyonları yeni yılda da aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve dün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde bulunan 4 şahsı kısa sürede etkisiz hale getiren ekipler evde yaptıkları aramada yüklü miktarda esrar ve metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan B.M, M.K, O.K ve S.K isimli 4 şahsın işlemleri devam ediyor. - AYDIN

Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı

 Soyup ateşe verdiği eve saatler sonra tekrar gelip hırsızlık yaptı

Soyup ateşe verdiği eve saatler sonra tekrar gelip hırsızlık yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title