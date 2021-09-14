Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda altı şahıs hakkında işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına darbe vurmaya devam ediyor. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince son zamanlarda yapılan operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda, H.K. M.E. T.A. B.Ç. Z.O. ve M.T.Ö. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.T.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın evinde ve üzerinde Kimyasal uyuşturucu, Sentetik Ecza ( Uyuşturucu Hap) ve Esrar maddesi bulunan çeşitli uyuşturucular ele geçirildi. - AYDIN