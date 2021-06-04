Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 63 gram esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 63 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipler bir süredir takip ettikleri bir şahsa operasyon düzenledi. T.S. isimli şahsı kıskıvrak yakalayan ekipler yaptıkları aramada 63 gram esrar maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı