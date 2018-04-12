Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu

Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındıNazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu

Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.

Narkotik köpeği Mişa'nın da katıldığı aramada 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K., M.A.K ve K.K. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et