Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu
Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındıNazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.
Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.
Narkotik köpeği Mişa'nın da katıldığı aramada 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K., M.A.K ve K.K. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.