Nazilli'de üretilen lavantalar Mastaura bağlarında kullanılıyor
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Nazilli'de üretilen lavantalar Mastaura bağlarında kullanılıyor

Nazilli'de üretilen lavantalar Mastaura bağlarında kullanılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi tarafından yetiştirilen, kendine has aromatik kokusu sayesinde böceklere karşı uzaklaştırıcı etkisi olduğu bilinen ve ilk hasadı yapılan lavantalar, Mastaura Antik Kenti bölgesinde bulunan asma bağlarında salkım güvesi gibi zararlılar üzerinde etkili olacağı düşünülerek...

Nazilli Belediyesi tarafından yetiştirilen, kendine has aromatik kokusu sayesinde böceklere karşı uzaklaştırıcı etkisi olduğu bilinen ve ilk hasadı yapılan lavantalar, Mastaura Antik Kenti bölgesinde bulunan asma bağlarında salkım güvesi gibi zararlılar üzerinde etkili olacağı düşünülerek deneme amaçlı kullanıma başlandı.

Nazilli Belediyesi tarafından geçtiğimiz Kasım ayında dikimi yapılan lavantaların ilk hasadı gerçekleştirildi. Kendine has aromatik kokusunun pire ve güve gibi böceklere karşı uzaklaştırıcı etkisi olduğu bilinen lavantalar, ilçenin gözde antik kenti olan Mastaura'daki asma bağlarında deneme amaçlı kullanıma başlandı.

Salkım güvesi, yaprak uyuzu ve bağ maymuncukları üzerinde de etkili olacağı düşünülen lavantalar, denemelerin başarılı olması durumunda kentin farklı noktalarında da kullanılacak. Dünyada en fazla ticareti yapılan ve bağışıklık sistemini güçlendirme, romatizmal ağrılar ile solunum sistemi hastalıklarının tedavisi gibi pek çok alanda kullanılan lavantaların dikiminden 8 ay gibi kısa bir süre sonra beklenenin çok üstünde verim alındığını dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "İlgili ekiplerimizin başarılı çalışmaları ile kentimizde lavanta yetiştiriciliğini çok farklı bir noktaya taşıdık. Bu çalışmaların ardından lavantalarımızı Mastaura Antik Kentimizdeki çok geniş bir alanda bulunan asma bağlarında zararlılara karşı uzaklaştırıcı olarak kullanımına başladık. Bağlarımızda amacımıza ulaştığımızda kendi ürettiğimiz lavantalarımızı kentimizin dört bir yanında kullanmaya başlayacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'de üretilen lavantalar Mastaura bağlarında kullanılıyor
Nazilli'de üretilen lavantalar Mastaura bağlarında kullanılıyor
Nazilli'de üretilen lavantalar Mastaura bağlarında kullanılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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