Nazilli'de tüm kahvehaneler dezenfekte ediliyor Korona virüsle mücadele faaliyetleri kapsamında örnek bir çalışmaya imza atan Nazilli Belediyesi, ilçedeki tüm binaların yanı sıra kahvehanelerde de dezenfeksiyon yapılması için kolları sıvadı.

Korona virüsle mücadele faaliyetleri kapsamında örnek bir çalışmaya imza atan Nazilli Belediyesi, ilçedeki tüm binaların yanı sıra kahvehanelerde de dezenfeksiyon yapılması için kolları sıvadı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler, hazırlanan program çerçevesinde ilçedeki tüm kahvehaneleri dezenfekte edecek.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için yetkili tüm birimlerin sahada olduğunu bildiren Başkan Özcan; "Yaklaşık 3 buçuk aylık süre zarfında, Kovid-19 ile mücadelede gösterdiğimiz kararlı tutum sayesinde Nazilli'mizde bu süreci en iyi şekilde atlattık. Normalleşme sürecinin başlaması ile etkin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmalarımızı daha da artırdık. Bugün ise kahvehanelerimizde bu çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşımız yapılan işlerden memnun. Onların desteğini her zaman hissediyoruz. Bize her zaman güç vermeye devam ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. El ele vererek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok" sözlerini kaydetti.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren kahvehane işletmecileri hizmetlerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA