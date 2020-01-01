Nazilli'de transfer yasağı

01.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:15

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı lider Karacabey Belediyespor'un 5 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan 30 puanlı Nazilli Belediyespor, transfer yasağıyla sarsıldı.

Siyah-beyazlı kulübün transfer tahtasını açabilmek için 300 bin TL ödeme yapması gerektiği belirtildi. Takıma ödeme yapmakta da zorlanan yönetimin mali sorunları çözmek için kaynak arayışında olduğu, futbolcuların da gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

Kaynak: DHA