Nazilli'de transfer başlıyor
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Nazilli'de transfer başlıyor

Nazilli'de transfer başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftaya 9 puan geride giren takımı mucizevi bir şekilde şampiyonluğa ulaştıran Teknik Direktör Mesut Toros'la 1 yıllık sözleşme yenileyen Nazilli Belediyespor, transfere başlıyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftaya 9 puan geride giren takımı mucizevi bir şekilde şampiyonluğa ulaştıran Teknik Direktör Mesut Toros'la 1 yıllık sözleşme yenileyen Nazilli Belediyespor, transfere başlıyor. Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, yeniden anlaştıkları Mesut Toros'un bayram tatili sonrası ilçeye gelerek yönetime rapor sunacağını belirterek, "Takımımızda kalacak ve gidecek olanların belirlenmesinin ardından önce iç transfer çalışmalarını tamamlayacağız. Daha sonra da hocamızın isteği doğrultusunda dış transfer çalışmalarına başlayacağız. Lige güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz" dedi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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