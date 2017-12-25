Nazilli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Çalı'nın (42) kullandığı 09 DU 782 plakalı otomobil, Askerlik Şubesi Kavşağı mevkisinde Kadir Mesealan (38) yönetimindeki 35 GE 0128 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 09 DU 782 plakalı araçta bulunan Mukadder Çalı (48) yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.