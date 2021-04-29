Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı
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Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı

Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi, Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed A. idaresindeki 09 RC 319 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 20 Y 4492 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen yaralı otomobil sürücüsü tedavisi için ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı
Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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