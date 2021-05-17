Nazilli'de Toros, kadro revizyonu yapacak
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Nazilli'de Toros, kadro revizyonu yapacak

Nazilli'de Toros, kadro revizyonu yapacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor'da yönetimin takımın başında kalması için prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Mesut Toros, önümüzdeki günlerde kurmaylarla bir araya gelerek yol haritasını çizeceklerini söyledi.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor'da yönetimin takımın başında kalması için prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Mesut Toros, önümüzdeki günlerde kurmaylarla bir araya gelerek yol haritasını çizeceklerini söyledi.

2'nci Lig'in daha farklı ve zorlu bir lig olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Yollarımızı ayıracağımız oyuncular olacak. Bu ligin oyuncu havuzunu oluşturduk. Eksik gördüğümüz yerlere 6-7 takviye yapacağız" dedi. Genel anlamda takımın iskeletini koruyacaklarını ifade eden Toros, "Bu yıl yeni bir yapılanma olacak. Kısa, orta ve uzun vadedeki planlarımızı hayata geçireceğiz. Gençlerimizin daha fazla şans bulacağı, seyir zevki veren bir takım izleteceğiz. Öncelikle ligi tanıyacağız. Nazilli Belediyespor hedefsiz kalmaz" diye konuştu. Teknik Direktör Mesut Toros, oyuncularla ilgili raporunu yönetime sunup transfer çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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