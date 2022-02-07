Nazilli'de toplanan turunçlar öğrencilere burs oluyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Nazilli'nin sokaklarını süsleyen ve kentin simgelerinden biri haline gelen narenciye ağaçları, esnafa ve ihtiyaç sahibi öğrencilere can suyu oluyor.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bir bir toplanan turunçlar Anneler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Fırıncılar Odası'na ücretsiz olarak dağıtılıyor. İlçe merkezi başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklardaki narenciyelerin israf edilmeden değerlendirildiğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bugüne kadar yaklaşık 2 ton turunç meyvesi ekiplerimiz tarafından toplandı. Turunçların bir kısmı reçel yapılmak üzere Anneler Derneği ile Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bırakılıyor. Burada reçel olarak değerlendirilen ve satılan ürünlerden elde edilen gelir ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs olarak veriliyor. Fırıncılar Odası'na verilen turunçlarımız ise oda üyelerine ücretsiz olarak bırakılıyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl toplanan turunçların sirke ve kolonya yapımında kullanıldığını dile getiren Başkan Özcan, "Kentimizin sokaklarını süsleyen narenciye araçlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - AYDIN