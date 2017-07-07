Nazilli'de Tarım ve Zeytinlik Alanda Yangın

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdühaleyle söndürüldü. Yangında, 3 dekar tarım ve zeytinlik alan zarar gördü.



Aydoğdu Mahallesi Topandağ Mevkii'nden yükselen dumanları görenler yangını polise, itfaiyeye ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, arazözler ve 1 orman yangın söndürme helikopteriyle yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangında, 3 dekar tarım ve zeytinlik alan zarar gördü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, "Yangın ihbarını alan ekiplerimiz 3 orman işletme müdürlüğü arazözü, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, 1 su tankeriyle müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Bölgede ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangın söndürme çalışmalarına bölgede bulunan vatandaşlarda kendi imkanları ile itfaiye ve orman söndürme ekiplerine yardımcı oldular" dedi.



- Aydın