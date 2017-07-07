Nazilli'de Tarım ve Zeytinlik Alanda Yangın
AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdühaleyle söndürüldü.
AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdühaleyle söndürüldü. Yangında, 3 dekar tarım ve zeytinlik alan zarar gördü.
Aydoğdu Mahallesi Topandağ Mevkii'nden yükselen dumanları görenler yangını polise, itfaiyeye ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, arazözler ve 1 orman yangın söndürme helikopteriyle yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangında, 3 dekar tarım ve zeytinlik alan zarar gördü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, "Yangın ihbarını alan ekiplerimiz 3 orman işletme müdürlüğü arazözü, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, 1 su tankeriyle müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Bölgede ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangın söndürme çalışmalarına bölgede bulunan vatandaşlarda kendi imkanları ile itfaiye ve orman söndürme ekiplerine yardımcı oldular" dedi.
- Aydın