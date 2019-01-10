Nazilli'de 'Tarım Fuarı' Kapılarını Açtı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı, törenle açıldı.

Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'ndaki, 96 firma ve yaklaşık 450 markanın katıldığı ve 3 gün sürecek fuarın açılış törenine Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, fuarın organizasyonunu yapan Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen, çevre il ve ilçelerin birlik, oda, dernek ve kooperatif başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazilli Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başlayan açılış töreninde konuşan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ilçenin, tarımın anavatanı olduğunu söyledi. Başkan Alıcık, "Burası Mevla'nın cennetidir, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen incirin ve zeytinin başkentidir. İşte sadece bu bahsettiğimiz konular bile düşünüldüğünde bu kentte bir tarım fuarı daha önce düzenlenmeliydi. Fuarımızı bugün burada gerçekleştiriyor olmaktan dolayı hem çok büyük bir mutluluk duyuyorum hem de bunun gururunu yaşıyorum" dedi.

Başkan Alıcık, Türkiye'de üretilen 73 bin ton incirin ihraç edildiğini, bunun da 51 bin tonunun Nazilli Borsası'nda işlem gördüğünü belirtip, ürünlerin daha iyi pazarlanabilmesi için fuarların çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Törende konuşan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, 2'nci Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı'nın başta Ege Bölgesi olmak üzere Aydın, Nazilli ve çiftçiler için hayırlı olmasını dileyerek, "Nazilli hem bir tarım kenti hem de tarıma dayalı sanayinin gelişmekte olduğu bir kent. Tarladan soframıza, marketlerimize, uluslararası piyasalara sunulan tarım ürünlerinin ve bu ürünler için üretilmiş makine ve teknolojilerinin sergilendiği bir fuar gerçekleştiriyoruz. Bu fuar, Aydın'a, Nazilli'ye ve en nihayetinde de üreticilerimize büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler de birer konuşma yaparak, Fuar'ın Nazilli'ye hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini birlikte kesip, stantları gezerek bilgi aldı.

- Aydın

Kaynak: DHA